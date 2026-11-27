Bensheim (dpa/lhe) - Glatte und verschneite Straßen sollen in Hessen in diesem Jahr nicht zum Problem werden. Die Winterdienste sehen sich gut aufgestellt. Mit dem verstärkten Einsatz von Flüssigkeitsstreuung soll bei geeigneten Witterungsbedingungen der Salzverbrauch um mehr als die Hälfte gesenkt werden. «Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Arzt: Die Menschen müssen sich auch im Winter darauf verlassen können, sicher ans Ziel zu kommen», sagte Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) zum Stand der Vorbereitung im südhessischen Bensheim.

Es werden mehr als 15.000 Kilometer betreut

Rund 1.000 Beschäftigte, etwa 390 Fahrzeuge und gut gefüllte Salzlager sollen bei einem Wintereinbruch für möglichst sichere Wege sorgen. Seit Anfang Oktober sind die Teams der Straßenmeistereien von Hessen Mobil für den

Winterdienst bereit, heißt es in einer Mitteilung. Sie würden insgesamt rund 15.200 Kilometer Bundes-, Landes- und Kreisstraßen betreuen. Die Straßenmeistereien seien je nach Witterung zwischen 6 und 22 Uhr im

Einsatz. Es seien rund 90.000 Tonnen Salz eingelagert.

Durchschnittlicher Verbrauch von 81.000 Tonnen Salz pro Saison

Im vergangenen Winter wurden den Angaben zufolge rund 110.000 Tonnen Streusalz verbraucht. Der durchschnittliche Jahresverbrauch der letzten 20 Jahre liege jedoch bei rund 81.000 Tonnen. Lieferverträge würden es bei Bedarf ermöglichen, auch kurzfristig nachzuordern.

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Mehr Umweltschutz durch neues Material

«Mit der neuen Streutechnik verbinden wir Verkehrssicherheit und Umweltschutz. Wir brauchen weniger Salz, ohne bei der Sicherheit Abstriche zu machen», sagte Mansoori. Das sei pragmatisch, wirtschaftlich und gut für die Umwelt.

Bei dem Einsatz der Flüssigkeitsstreuung werde eine Natriumchloridlösung über Düsen auf die Fahrbahn aufgebracht. Dieses Verfahren benötige bei geeigneten Bedingungen deutlich weniger Salz als die bisher übliche Feuchtsalzstreuung.

Neue Streutechnik bei Reifglätte

«Bei vorbeugenden Einsätzen gegen Reifglätte können wir den Salzverbrauch um mehr als die Hälfte reduzieren», sagte Hessen Mobil-Präsident Heiko Durth. Statt 7,5 Gramm benötige man unter vergleichbaren Bedingungen nur noch drei

Gramm pro Quadratmeter Fahrbahn. Die Lösung hafte zudem länger auf der Fahrbahn. Sie komme vor allem vorbeugend bei Reifglätte und geeigneten trockenen Witterungsverhältnissen zum Einsatz. Bei Schnee, Eis und Temperaturen unter minus sechs Grad werde weiterhin die Feuchtsalzstreuung eingesetzt.

Abfahren der Strecken dauert drei Stunden

Die Einsätze im Winterdienst würden hohe Anforderungen an die Technik und Beschäftigten stellen. Die wichtigsten Verbindungen würden möglichst frühzeitig vor dem Berufsverkehr geräumt und gestreut. Ein vollständiges Abfahren der wichtigsten Strecken dauere in einer Straßenmeisterei rund drei Stunden. «Priorität haben stark befahrene Straßen und besonders kritische Streckenabschnitte. Parkplätze und Verbindungsrampen werden nachrangig betreut», heißt es in der Mitteilung.

Erhöhte Aufmerksamkeit auf winterlichen Straßen

«Auch der beste Winterdienst kann im Winter keine sommerlichen Straßenverhältnisse garantieren», sagte der Abteilungsleiter Betrieb und Verkehr bei Hessen Mobil, Rupert Pfeiffer. Wer bei Schnee und Eis unterwegs sei, sollte besonders aufmerksam fahren, ausreichend Abstand halten und die Geschwindigkeit anpassen.