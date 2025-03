Hessen Mobil verbraucht weniger Streusalz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Winterdienst von Hessen Mobil musste in den zurückliegenden Monaten deutlich weniger Salz streuen als im langjährigen Durchschnitt. Die Straßenbaubehörde verbrauchte in der Wintersaison von Oktober 2024 bis zum Frühlingsanfang diese Woche rund 65.000 Tonnen Salz. Der Durchschnittsverbrauch der zurückliegenden 20 Jahre habe bei rund 81.000 Tonnen Salz gelegen, wie Hessen Mobil in Wiesbaden mitteilte. Nicht verbrauchtes Salz bleibt über den Sommer eingelagert und wird im kommenden Winter eingesetzt.