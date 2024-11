Der Winter kann kommen: Lagerhallen mit Salz sind randvoll

Wiesbaden (dpa/lhe) - Für den bevorstehenden Winter hat Hessen Mobil mehr Streusalz eingelagert, als in den vergangenen Jahren benötigt wurde. Insgesamt seien es rund 90.000 Tonnen Salz, teilte der Landesbetrieb in Wiesbaden mit. Damit seien alle Salzhallen und Silos in den 46 Straßenmeistereien zu Beginn der Winterdienst-Saison im November randvoll. In den vergangenen 20 Jahren betrug der Durchschnittsverbrauch rund 81.000 Tonnen. Die beiden letzten Saisons lagen mit 65.000 und 66.000 Tonnen Streusalz deutlich unter dem Schnitt.