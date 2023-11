90.000 Tonnen Streusalz für Hessens Straßen eingelagert

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Salzhallen und Silos in Hessens 46 Straßenmeistereien sind zu Beginn der Winterdienst-Saison randvoll. Dort sind der Straßenbaubehörde Hessen Mobil zufolge 90.000 Tonnen Salz eingelagert. Das ist weit mehr, als man in der vergangenen Saison auf Hessens Straßen bei Glätte gebraucht hat.

«Gerade im Vergleich zur Winterdienstsaison 2020/2021 mit circa 110.000 Tonnen wurde also deutlich weniger gestreut», so der Sprecher. Das nicht verbrauchte Salz bleibe über den Sommer eingelagert und werde in diesem Winter verbraucht.