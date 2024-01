Winterdienst ohne größere Einschränkungen im Einsatz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Winterdienst ist am Mittwoch in Hessen bei Glätte, Regen und Schnee zunächst ohne größere Einschränkungen im Einsatz gewesen. Ab den Morgenstunden sei vorbeugend gestreut worden, sagte ein Sprecher von Hessen Mobil am Mittwoch. Bei insgesamt 390 Winterdienstfahrzeugen ging der Sprecher davon aus, dass der Großteil im Einsatz war. Neben den eigenen Winterdienst-Fahrzeugen streuten und räumten auch Fremdunternehmer Straßen in Teilen des Landes. Die Salzhallen seien gut befüllt, weshalb keine Engpässe beim Streusalz zu erwarten seien.