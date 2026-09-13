Neue Märkte

Hessen will in Ostafrika Märkte erschließen

Hessen ist auf der Suche nach Wirtschaftspartnern. Eine Delegation will diese nun in Ostafrika finden.

Mehrtägige Reise nach Ostafrika startet. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Mehrtägige Reise nach Ostafrika startet. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen Minister für Internationales, Manfred Pentz (CDU), will in den kommenden sechs Tagen mit einer 33-köpfigen Wirtschaftsdelegation in Ostafrika Partner und Märkte für die Zukunft erschließen. Ostafrika gehöre zu den dynamischen Wachstumsregionen der Welt, heißt es aus seinem Ministerium. «Wir reisen nicht nach Ostafrika, um Entwicklungshilfe zu betreiben. Wir verfolgen handfeste wirtschaftliche Interessen und möchten Partnerschaften, von denen beide Seiten profitieren», teilte Pentz mit.

Die Reise gehe nach Ruanda, Tansania und Kenia. «Die Weltwirtschaft verändert sich. Etablierte Märkte werden schwieriger, Lieferketten 
verändern sich und neue Wachstumszentren entstehen», sagte Pentz. Besonders starke wirtschaftliche Anknüpfungspunkte zwischen Hessen und Ostafrika würden in den Bereichen Pharma und Gesundheit, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, kritische Rohstoffe sowie Logistik bestehen.

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