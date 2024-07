Europaminister Pentz auf mehrtägiger Reise in der Türkei

Wiesbaden (dpa/lhe) - Besuch der Partnerregion, politische Gespräche in der Millionenmetropole Istanbul und Treffen mit Wirtschaftsvertretern: Hessens Europaminister Manfred Pentz (CDU) reist für mehrere Tage in die Türkei. Begleitet wird der CDU-Politiker von Landtagsabgeordneten und Vertretern der Hessenagentur. Ein Ziel der Reise ist nach Angaben der Staatskanzlei in Wiesbaden der Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen.