Pentz besucht Montenegro und Bosnien-Herzegowina

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Europaminister Manfred Pentz (CDU) besucht in den kommenden Tagen Montenegro und Bosnien-Herzegowina. Bei der Amtsreise ab Sonntag gehe es auch um eine Unterstützung der EU-Beitrittsprozesse beider Länder, teilte das Europaministerium am Sonntag mit. In Montenegro, wo 2012 Beitrittsgespräche begannen, und Bosnien-Herzegowina, das im März 2024 Verhandlungen aufnahm, trifft Pentz Vertreter aus der Politik und Zivilgesellschaft sowie aus Unternehmen. Es ist der erste Besuch eines hessischen Ministers in Montenegro.