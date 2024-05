20 Jahre Osterweiterung: Hessens Europaminister in Moldau

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Europaminister Manfred Pentz (CDU) bricht am Mittwoch zu seiner ersten Auslandsdienstreise nach Moldau auf. Die Reise steht im Zeichen des 20. Jahrestags der EU-Osterweiterung. Am 1. Mai 2004 wurden zehn neue Länder mit zusammen etwa 75 Millionen Einwohnern in die EU aufgenommen.

17-Jährige mit Führerschein dürfen mit Begleitung Erwachsener auch in Hessen schon Auto fahren, bisher aber nicht wählen. Das ändert sich in einem Fall. Ein Minister spricht von einem Überlebenskampf.

Während der Reise will sich Pentz mit hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Regierung von Moldau treffen. In den Gesprächen sollen vornehmlich die aktuelle Sicherheitslage des Landes und der EU-Beitrittsprozess thematisiert werden. In Hessen leben etwa 4000 moldauische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Das einzige Generalkonsulat Moldaus in Deutschland befindet sich in Frankfurt.