Europaminister: Besorgt nach Wahlerfolgen rechter Parteien

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Europaminister Manfred Pentz (CDU) hat sich nach dem Wahlerfolg rechter Parteien in der EU besorgt gezeigt. Am Montag, einem Tag nach der Europawahl, sagte er im Interview mit Hit Radio FFH laut der Internetseite des Senders: «Es ist schon bedauerlich, dass die Rechten in Europa, zumindest in einigen Ländern, die Ergebnisse verbessert haben.»

Pentz ergänzte: «Trotzdem muss man sagen, wieso haben die Leute eigentlich die Rechten gewählt?» Vermutlich hätten es die meisten getan, «weil sie sich wünschen, dass Europa eine klarere und bessere Migrationspolitik macht».

Antieuropäische Parteien müssten Hessens Europaminister zufolge immer Sorgen bereiten, denn die Zukunft sei ein geeintes Europa in Sicherheit, in Frieden, in Freiheit. Wenn Deutschland so wie Großbritannien aus der Europäischen Union austräte, wäre es weltweit kein Player mehr.