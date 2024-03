Europaminister ruft zur Teilnahme an Europawahl auf

Wiesbaden (dpa/lhe) - Europa steht nach Einschätzung des hessischen Europaministers Manfred Pentz angesichts der weltpolitischen Lage vor einem Überlebenskampf - der Christdemokrat hat daher zur Teilnahme an der EU-Wahl am 9. Juni aufgerufen. «Werben Sie für eine hohe Wahlbeteiligung!», rief Pentz am Donnerstag im Wiesbadener Landtag. «Gehen Sie an die Schulen!», ergänzte er mit Blick auf die erstmalige Möglichkeit auch für 16- und 17-Jährige in Hessen, landesweit an einer Wahl teilnehmen zu können. Parlamentarier mehrerer Parteien schlossen sich dem Wahlaufruf an. Pentz betonte mit Blick etwa auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, mutige und weitsichtige Europaparlamentarier seien nötig.