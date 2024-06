Sechs Parlamentarier aus Hessen im neuen EU-Parlament

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im neuen Europaparlament sitzen voraussichtlich sechs Abgeordnete für Hessen. Nach Mitteilung der Landeswahlleitung in Wiesbaden vom Montag sind es wohl Sven Simon und Heinz Michael Gahler von der CDU, Christine Anderson von der AfD, Martin Karl Christian Häusling von den Grünen, der Sozialdemokrat Udo Bullmann sowie Engin Eroglu für die Freien Wähler. Die CDU hatte die Europawahl in Hessen am Sonntag deutlich gewonnen.