Rhein: Die Union ist die letzte Volkspartei in Deutschland

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens CDU-Chef und Ministerpräsident Boris Rhein sieht den Sieg seiner Partei bei der Europawahl als ein Signal für Stabilität. Die Bürgerinnen und Bürger hätten am Sonntag ein klares Signal für die CDU und gegen die Bundesregierung gesetzt, teilte er am Montagmorgen mit. Die Union habe alleine fast doppelt so viele Stimmen erhalten wie alle drei Ampelparteien zusammen. «Damit ist klar: Die Union ist die letzte verbliebene Volkspartei in Deutschland», ergänzte Rhein.