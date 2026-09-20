Bildung

Hessen will Referendariat verkürzen – GEW warnt vor Folgen

Die GEW Hessen kritisiert Pläne der Landesregierung, den Vorbereitungsdienst zu verkürzen. Mit Verweis auf die Pisa-Studie und den Lehrkräftemangel warnt sie vor zusätzlichen Problemen.

Rund 300 Referendare, Ausbilder und Unterstützer protestierten am Samstag in Marburg gegen die Verkürzung. Foto: Christian Lademann/dpa
Rund 300 Referendare, Ausbilder und Unterstützer protestierten am Samstag in Marburg gegen die Verkürzung.

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Hessen hat geplante Reformen in der hessischen Lehrkräfteausbildung kritisiert. «Die Pisa-Studien zeigen, dass Grundschülerinnen und Grundschüler in Deutschland nicht ausreichend Sicherheit im Lesen, Rechnen und Schreiben erlangen», sagte Thilo Hartmann, Vorsitzender der GEW Hessen. Es bestehe ein großer Zusammenhang zwischen Bildungsgrad und Einkommen der Eltern und den Schülererfolgen. 

Besonders in Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt sei die Situation aufgrund von Lehrkräftemangel und unzureichender Ausbildung problematisch. «Und in dieser Situation will man weiter an der Lehrkräfteausbildung kürzen. Das ist das völlig falsche Signal.»

Darauf reagierte der Sprecher des hessischen Kultusministeriums in Wiesbaden kritisch. «Diese Darstellungen sind insgesamt irreführend», sagte er. «Hessen zählt zu den Ländern mit absolut stabiler Unterrichtsversorgung und fundierter Lehrkräfteausbildung.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Landesregierung plant Verkürzung von Referendariat

Hintergrund sind Reformpläne der schwarz-roten Landesregierung. Diese will den Vorbereitungsdienst für angehende Lehrkräfte von bisher 21 auf 18 Monate verkürzen, um den Berufseinstieg zu beschleunigen. Gegen die Pläne hatten rund 300 Referendare, Ausbilder und Unterstützer am Samstag in Marburg demonstriert.

«Kürzungen im hessischen Bildungssystem darf es nicht geben», forderte Hartmann. «Der Kultusminister muss aufhören, sich an einzelnen Kennzahlen festzubeißen, sondern muss akzeptieren, dass es ein übergreifendes Problem gibt und muss mit den Schulen ins Gespräch kommen, wie wir gute Bildung für alle Schülerinnen und Schüler in Hessen tatsächlich herstellen können.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Demo gegen Reformen bei Lehrerausbildung
Kritik an Sparmaßnahmen

Demo gegen Reformen bei Lehrerausbildung

In Marburg demonstrieren hunderte Lehrkräfte gegen geplante Kürzungen in der Ausbildung. Die GEW fordert mehr Zeit und bessere Bedingungen für das Referendariat.

19.09.2026

Hessens Lehrerausbildung soll reformiert werden
Landtag

Hessens Lehrerausbildung soll reformiert werden

18 Monate Referendariat statt 21, mehr eigenverantwortlicher Unterricht: Hessen will die Ausbildung der Lehrerschaft neu organisieren. Warum Vertreter der Landtags-Opposition um die Qualität fürchten.

02.09.2026

Hessen könnte Vorbereitungsdienst für Lehrkräfte verkürzen
Schule

Hessen könnte Vorbereitungsdienst für Lehrkräfte verkürzen

In Hessen dauert der Vorbereitungsdienst für angehende Lehrerinnen und Lehrer länger als in den meisten Bundesländern. Eine Änderung ist möglich, aber noch nicht konkret.

25.11.2025

Viele angehende Lehrkräfte fühlen sich überfordert
Schule

Viele angehende Lehrkräfte fühlen sich überfordert

Die Gewerkschaft GEW hat rund ein Drittel aller Referendarinnen und Referendare in Hessen befragt, wie es ihnen geht. Das Ergebnis gibt zu denken.

31.10.2025

Zum Weltkindertag

«Zeit für Bildungswende»: Proteste in hessischen Städten

In fünf hessischen Städten protestieren Menschen für Verbesserungen im Bildungssystem. Zweieinhalb Wochen vor der hessischen Landtagswahl wollen sie ein Signal an die Politik senden.

20.09.2023