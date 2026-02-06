Finanzbeziehungen

Hessen zahlt Rekordsumme in Länderfinanzausgleich - Kritik

Hessen ist als Geberland genervt. Regierungschef Rhein sagt, es könne nicht sein, dass sich seine Heimat verschulde, während andere Länder etwa Gratis-Kitas finanzieren. Um welche Summen geht es?

Der Länderfinanzausgleich soll die unterschiedliche Finanzkraft der Bundesländer annähernd ausgleichen. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa
Der Länderfinanzausgleich soll die unterschiedliche Finanzkraft der Bundesländer annähernd ausgleichen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen hat 2025 so viel Geld wie noch nie an ärmere Bundesländer abgeben: Rund vier Milliarden Euro hat es in den Länderfinanzausgleich eingezahlt. Pro Kopf waren das 638 Euro – ebenfalls ein Rekord, wie das Finanzministerium in Wiesbaden mitteilte. Nur Bayern zahlt noch mehr. Insgesamt hat Hessen in diesem Solidaritätssystem nach den Angaben im Laufe der Jahrzehnte schon mehr als 81 Milliarden Euro überwiesen - «und noch nie einen einzigen Cent erhalten». 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) bekräftigte seine Kritik am Länderfinanzausgleich: «Es kann nicht sein, dass wir uns verschulden, während andere Länder beitragsfreie Kitas, Baumpflanzaktionen oder immer neue Zusatzprogramme finanzieren.» Die Finanzsolidarität müsse mit klaren Reformschritten, einer effizienten Haushaltsführung und Leistungsanreizen in den Nehmerländern verbunden sein. Dringend nötig sei ein Deckel gegen die Überlastung der Geberländer.

Finanzminister: Solidarität darf keine Einbahnstraße sein

Finanzminister Alexander Lorz (CDU) ergänzte, Solidarität sei wichtig, «doch sie darf keine Einbahnstraße sein. Wirtschaftlicher Erfolg muss sich mehr lohnen.» Nötig seien faire Bedingungen für alle Bundesländer, «die die Eigenverantwortung stärker betonen. Solidarität ja, aber keine Strafe für Stärke», betonte der Chef der hessischen Finanzen.

Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen, will nicht, dass sich Hessen für andere Länder verschuldet, die etwa Baumpflanzaktionen und sonstige «Zusatzprogramme» finanzieren. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Boris Rhein (CDU), Ministerpräsident von Hessen, will nicht, dass sich Hessen für andere Länder verschuldet, die etwa Baumpflanzaktionen und sonstige «Zusatzprogramme» finanzieren. (Archivbild)

Es gibt im Finanzausgleich vier Geber- und zwölf Nehmerländer. Bayern zahlte laut dem hessischen Finanzministerium im vergangenen Jahr 11,7 Milliarden Euro, Baden-Württemberg so wie auch Hessen rund vier Milliarden Euro und der Stadtstaat Hamburg etwa 330 Millionen Euro.

In mehreren Jahren könnte Finanzausgleich neu verhandelt werden

Das hessische Finanzministerium erinnerte daran, dass der Länderfinanzausgleich, der mittlerweile offiziell Finanzkraftausgleich heißt, nach 2030 neu verhandelt werden kann, wenn das mindestens drei Bundesländer verlangen. 

Hessens Ministerpräsident Rhein hatte kürzlich mit seinem bayerischen Amtskollegen Markus Söder (CSU) und dem CDU-Spitzenkandidaten für die baden-württembergische Landtagswahl, Manuel Hagel, zügig Verhandlungen über eine Neuordnung der Finanzbeziehungen gefordert. Söder sagte, wenn es bis 2030 keine Lösung gebe, werde man gemeinsam über eine mögliche Kündigung entscheiden müssen. 

Bayern klagt vor Deutschlands höchstem Gericht

Bayern klagt auch vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Länderfinanzausgleich. Dieser soll Unterschiede der Finanzkraft annähernd ausgleichen, damit alle Länder ihren Aufgaben nachkommen können. Finanzstarke Bundesländer tragen bei, finanzschwache Länder profitieren.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nord-Süd-Fronten beim Länderfinanzausgleich
Bundesländer

Nord-Süd-Fronten beim Länderfinanzausgleich

Die unionsregierten Länder Bayern und Hessen signalisieren kurz vor der Wahl in Baden-Württemberg, ein Dreier-Bündnis schmieden zu wollen. Dabei geht es auch ums Geld. Die Reaktion folgt prompt.

30.01.2026

Länderfinanzausgleich auf Rekordhöhe – Bayern Topzahler
Finanzen

Länderfinanzausgleich auf Rekordhöhe – Bayern Topzahler

Für die einen ist es ein Ärgernis, die anderen brauchen die ausgeschütteten Gelder dringend. Neuste Zahlen zum Länderfinanzausgleich zeigen: Das System ist in immer gefährlicherer Schieflage.

27.07.2025

Geberländer fordern Reform des Länderfinanzausgleichs
Bundesländer

Geberländer fordern Reform des Länderfinanzausgleichs

Nur vier Länder zahlen in den Ausgleichstopf, zwölf Bundesländer profitieren. Das kann so nicht bleiben, fordern mehrere Unionspolitiker.

27.03.2025

Finanzausgleich - Hessen ist bundesweit drittgrößter Zahler
Bei Geld endet Freundschaft

Finanzausgleich - Hessen ist bundesweit drittgrößter Zahler

Des einen Freud, des anderen Leid: Der Länderfinanzausgleich soll die Finanzbalance unter den Bundesländern regeln. Doch es gibt eine Schieflage. Hessens Finanzminister zeigt sich wenig amüsiert.

19.02.2025

Bundesländer

Bayern klagt gegen Länderfinanzausgleich

«Wir sind solidarisch, aber nicht naiv», argumentiert Markus Söder - deshalb klagt Bayern gegen den Länderfinanzausgleich. Ein berechtigter Schritt? Oder vor allem ein Wahlkampfmanöver?

04.07.2023