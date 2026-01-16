Bild
Länderfinanzen

Zeitung: Rhein fordert Reform des Länderfinanzausgleichs

Es könne doch nicht sein, dass Hessen für den Länderfinanzausgleich Schulden aufnehmen müsse, meint der Ministerpräsident. Was er deshalb fordert.

Rhein macht sich für grundlegende Änderungen beim Länderfinanzausgleich stark (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa
Rhein macht sich für grundlegende Änderungen beim Länderfinanzausgleich stark (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Angesichts der Neuverschuldung seines Bundeslandes fordert der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) eine grundlegende Reform des Länderfinanzausgleichs. «Schulden aufnehmen, um den Länderfinanzausgleich zu bezahlen – das ist absurd und den Bürgerinnen und Bürgern in Hessen nicht zu vermitteln», sagte Rhein der Zeitung «Welt».

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hessen habe in knapp 80 Jahren Länderfinanzausgleich kein Geld bekommen, aber mehr als 75 Milliarden Euro eingezahlt. Von diesem Geld hätten viele Nehmerländer ihren Bürgern Leistungen ermöglicht, auf die Menschen in Hessen wegen der Finanzlage im eigenen Land verzichten mussten, kritisierte er. «Deshalb muss der Länderfinanzausgleich dringend reformiert werden.»

Hilfe der Geberländer dürfe es künftig nur noch geben, wenn die Empfänger-Länder Anstrengungen für eine bessere eigene Finanzkraft unternehmen würden, sagte Rhein demnach: «Der Kerngedanke dabei lautet: "Hilfe zur Selbsthilfe statt Dauer-Alimentation und Wahlgeschenke".»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rhein fordert Kompromiss bei Bund-Länder-Finanzen
Ministerpräsidentenkonferenz

Rhein fordert Kompromiss bei Bund-Länder-Finanzen

Hessens Regierungschef Boris Rhein sieht im Modernisierungspaket von Bund und Ländern Fortschritte – doch bei der Finanzierung bleibt der Streit ungelöst.

04.12.2025

Geberländer fordern Reform des Länderfinanzausgleichs
Bundesländer

Geberländer fordern Reform des Länderfinanzausgleichs

Nur vier Länder zahlen in den Ausgleichstopf, zwölf Bundesländer profitieren. Das kann so nicht bleiben, fordern mehrere Unionspolitiker.

27.03.2025

Söder deutet Klageverzicht bei Länderfinanzausgleich an
Bund-Länder-Finanzen

Söder deutet Klageverzicht bei Länderfinanzausgleich an

Am Bundesverfassungsgericht wartet eine Klage gegen die Bund-Länder-Finanzen auf ein Urteil. Wann das kommt, ist offen. Nun nennt CSU-Chef Söder Bedingungen für eine außergerichtliche Einigung.

26.12.2024

Ifo: Zensus sorgt für Minus von 38 Euro pro Einwohner
Länderfinanzen

Ifo: Zensus sorgt für Minus von 38 Euro pro Einwohner

Die kürzliche Korrektur der Bevölkerungszahlen sorgt in Hessen für Einbußen beim Länderfinanzausgleich. Das Ifo-Institut hat ausgerechnet, auf welches Minus sich das Land einstellen sollte.

11.07.2024

Parteien

Rhein bekräftigt: Wollen Reform des Länderfinanzausgleichs

24.03.2023