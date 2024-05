Muttertag: Hessen wollen mehr als 95 Millionen Euro ausgeben

Frankfurt (dpa/lhe) - Zum diesjährigen Muttertag wollen die Menschen in Hessen einer Umfrage zufolge tiefer in die Tasche greifen als zuvor. Wie der Handelsverband Hessen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte, planen die Verbraucherinnen und Verbraucher in dem Bundesland einer Befragung zufolge anlässlich dieses Ehrentags mehr als 95 Millionen Euro auszugeben. Das sind fünf Prozent mehr als 2023. Am häufigsten gekauft werden demnach Blumen (62,3 Prozent), Lebensmittel (37,1 Prozent), Kosmetikprodukte (24,2 Prozent) und Gutscheine (21 Prozent). «Für die hessischen Händlerinnen und Händler bedeutet der Muttertag einen wichtigen Anlass, ihre Sortimente entsprechend anzupassen», erklärte Sven Rohde, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen, laut Mitteilung.