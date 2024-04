Hessengeld: Regierung trifft sich auf Baustelle

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Blick auf das künftige Hessengeld für die ersten eigenen vier Wände kommt die Landesregierung an diesem Montag (14.00 Uhr) auf einer Baustelle zu einer auswärtigen Kabinettssitzung zusammen. Im Rohbau eines Wohnhauses im großen Neubaugebiet Hainweg in Wiesbaden-Nordenstadt will Schwarz-Rot unter anderem die Eckpunkte für dieses Subventionsprogramm beschließen.