Erstes Hessengeld für erste vier Wände ausgezahlt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Hessengeld fließt. Im Rahmen dieses neuen Förderprogramms für Erstkäufer von Immobilien seien am ersten Tag insgesamt gut 1,3 Millionen Euro ausgezahlt worden, teilte das Finanzministerium in Wiesbaden mit. Dies sei eine «konkrete Hilfe für 831 Familien, Hessinnen und Hessen, die in ihre erste selbst gekaufte und eigengenutzte Immobilie eingezogen sind». Die Anträge hierfür können seit knapp zwei Monaten gestellt werden - ausschließlich digital. Informationen finden sich auf der Internetseite hessengeld.de.