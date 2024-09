Rhein und Lorz geben Startschuss für Anträge auf Hessengeld

Wiesbaden (dpa/lhe) - Immobilienkäufer in Hessen sollen von Mittag an erstmals Geld aus dem neuen Förderprogramm Hessengeld beantragen können. Dieses richtet sich vor allem an junge Familien und Bürger, die erstmals ein Haus oder eine Wohnung in dem Bundesland zur eigenen Nutzung kaufen.