Land sagt bisher 108 Millionen Euro für erste vier Wände zu

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Land Hessen hat bislang 108 Millionen Euro Hessengeld für den Kauf der ersten vier Wände zugesagt. Die Subvention wird verteilt auf zehn Jahre in je gleichen jährlichen Raten ausgezahlt. «Schon mehr als 4.500 Familien, Hessinnen und Hessen sind in ihre erste selbst gekaufte und eigengenutzte Immobilie eingezogen und dabei mit dem Hessengeld unterstützt worden», teilte das Finanzministerium in Wiesbaden mit.