Hessens Arbeitsmarkt bleibt schwach

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zahl der Arbeitslosen ist im Juni in Hessen nur um 352 Menschen im Vergleich zum Vormonat gesunken. Damit waren 208.320 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur berichtet. Zum Stichtag 11. Juni fiel die Quote um 0,1 Punkte auf 5,8 Prozent.

Der kleine Rückgang sei ausschließlich auf Saisoneffekte zurückzuführen, warnt die Agentur. Rechne man diese heraus, habe sich keinerlei Änderung am weiterhin schwachen Arbeitsmarkt Hessens ergeben.

Von einer Belebung sei man weit entfernt, sagt Direktionschef Frank Martin. «Selbst eine mögliche Entspannung der weltpolitischen Situation wird die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen kurzfristig nicht verändern.» Besonders schwierig bleibe die Lage in der Industrie und bei Leiharbeitsfirmen. Allein im verarbeitenden Gewerbe Hessens seien seit 2020 mehr als 50.000 Stellen verloren gegangen. Dies weise eher auf strukturelle Probleme hin statt auf eine vorübergehende Wirtschaftsschwäche.

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