Januar-Daten zu Arbeitslosen in Hessen erwartet

Frankfurt/Main (dpa) - Die Arbeitsagentur berichtet heute über die Arbeitslosenzahlen in Hessen im Januar. Im Dezember waren in dem Bundesland 183.091 Menschen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 5,3 Prozent entsprach. Das waren rund 15.000 Männer und Frauen mehr als ein Jahr zuvor. Auch für den Januar waren die Prognosen nicht rosig. Zu Jahresbeginn gehen die Arbeitslosenzahlen häufig schon saisonbedingt hoch, weil im Handel die Weihnachtsaktionen auslaufen und in vielen Außenberufen weniger gearbeitet werden kann. Hinzu kommen die schlechten konjunkturellen Aussichten, die in der Tendenz zu weniger Jobangeboten führen.