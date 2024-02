Wie kommt Hessens Arbeitsmarkt durch den Winter?

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Arbeitsagentur berichtet am Donnerstag (10.00 Uhr) über die Entwicklungen am hessischen Arbeitsmarkt im Februar. Berücksichtigt werden dafür Arbeitslosenmeldungen bis zum Stichtag 14. Februar, so dass Aussagen über die Winterzeit getroffen werden können.

Üblicherweise steigt die Zahl der arbeitslosen Menschen in der kalten Jahreszeit an, weil das Weihnachtsgeschäft beendet ist und viele Ausbildungen sowie Arbeitsverhältnisse zum Jahreswechsel enden. Das war auch im laufenden Jahr so, wobei die schwache Konjunktur die Entwicklung weiter gedämpft hat. Zum Stichtag im Januar waren in Hessen 194 759 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, was einer Quote von 5,6 Prozent entsprach. Ein Jahr zuvor hatte die Quote nur 5,2 Prozent betragen.