Hessens größter Weihnachtsmarkt wird eröffnet
250 Stände, Weihnachtslieder und Glockenspiel am Römerberg: Frankfurt eröffnet seinen Weihnachtsmarkt. Was kosten Glühwein und Bratwurst in diesem Jahr?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Frankfurter Weihnachtsmarkt wird an diesem Montag eröffnet. Eingeläutet wird das größte derartige Fest in Hessen ab 16.30 Uhr mit Weihnachtsliedern, die Solistinnen und Solisten der Oper Frankfurt präsentieren. Um 17.05 Uhr folgt das traditionelle Glockenspiel der Alten Nikolaikirche am Römerberg, anschließend gibt es Eröffnungsansprachen unter anderem von Oberbürgermeister Mike Josef (SPD).
Der Weihnachtsmarkt in Frankfurt wird in diesem Jahr noch größer als in den vergangenen Jahren, wie die Stadt angekündigt hat. Insgesamt 250 Stände erwarten die Besucherinnen und Besucher.
Eine Tasse Glühwein kostet nach Veranstalterangaben zwischen 4,50 Euro und 5,00 Euro, eine Bratwurst zwischen 5,00 Euro und 5,50 Euro. Die Preise werden von den Standbetreibern individuell gewählt.
Bis zu 2,5 Millionen Gäste erwartet
Am Eröffnungstag wird zudem der Kinderchor der Oper Frankfurt auftreten. Auch das traditionelle Turmblasen vom Altan der Alten Nikolaikirche findet statt.
Der Weihnachtsmarkt schließt am 22. Dezember. Erwartet werden bis zu 2,5 Millionen Besucher, 200.000 mehr als im vergangenen Jahr.