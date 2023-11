Bad Nauheim (dpa/lhe) - Hessens Jäger schießen immer mehr Nutrias. Seit der Aufnahme der Nagetiere ins Jagdrecht im Jahr 1997 nähmen die Jagdstrecken Jahr für Jahr zu und seien lediglich in den besonders schneereichen Wintern 2010 bis 2013 rückläufig gewesen, teilte der Landesjagdverband in Bad Nauheim auf Anfrage mit. «Die Nutria fühlt sich in Hessen durchaus wohl und breitet sich langsam aber kontinuierlich aus», erläuterte ein Sprecher.