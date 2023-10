«Wir wollen Ihre Mäuse» - Städtische Nagetiere gesucht

Philadelphia (dpa) - Mäuse dringend gesucht: US-Forscher brauchen Großstadt-Nager für eine Untersuchung. «Wir wollen Ihre Mäuse!», schrieben Wissenschaftler der Drexel University in Philadelphia kürzlich auf einem Flugblatt, dass im Internet kursiert.

Bedingung: Sie müssen aus Wohnungen oder Geschäften in den Städten New York, Philadelphia oder Richmond stammen. Dafür möchte das Forschungsteam Lebendfallen in den Wohnungen der freiwilligen Teilnehmer aufstellen und die gefangenen Tiere dann auch einsammeln.