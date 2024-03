Heizung defekt: rund 600 Mäuse sterben an Überhitzung

Gießen (dpa/lhe) - Ein technischer Defekt an einer Heizungsanlage hat an der Justus-Liebig-Universität (JLU) zum Tod von rund 600 Mäusen geführt. Die Tiere seien für die medizinische Forschung vorgesehen gewesen und wurden im Physiologie-Gebäude der Universität gehalten, wie die JLU am Mittwoch mitteilte. Durch die Fehlfunktion hätten sich die Räume dort über Nacht auf knapp 40 Grad Celsius aufgeheizt. Als Tierpflegerinnen früh morgens den Dienst antragen, waren demnach bereits zahlreiche Tiere verstorben.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Zwar hätten die Mitarbeiterinnen die noch lebenden Tiere sofort in einem anderen Raum untergebracht, doch hätten rund 600 der insgesamt etwa 1000 Mäuse in dem betroffenen Stall nicht mehr gerettet werden können. Die übrigen rund 400 Tiere hätten den Vorfall «ohne sichtbare Schäden überlebt und befinden sich wieder in einem guten Allgemeinzustand», hieß es. Die Universität stehe im Kontakt mit dem Regierungspräsidium Gießen als zuständiger Aufsichtsbehörde. Die Behörde bestätigte den Vorfall auf Anfrage.

Das JLU-Präsidium reagierte betroffen auf den Vorfall und kündigte eine lückenlose Ursachenklärung an. «Der Gedanke, dass so viele Tiere auf diese Art sterben mussten, ist unerträglich», erklärte Alexander Goesmann, Vizepräsident für Wissenschaftliche Infrastruktur der Universität. «Wir müssen wissen, wie es dazu kommen konnte, und werden sicherstellen, dass sich der Vorfall auf keinen Fall wiederholen kann.» Er wies auch darauf hin, dass sich Tausende von Tieren in der Obhut der Universität befänden. «Wir tragen eine große Verantwortung für diese Tiere und müssen einwandfreie Haltungsbedingungen sicherstellen. Dass wir unsere hohen Ansprüche hier nicht erfüllen konnten, ist eine Katastrophe.»