Steuern

Hessens Kommunen knacken Rekord bei Gewerbesteuer

Trotz jahrelanger Wirtschaftsflaute lässt die Gewerbesteuer viele kommunalen Kassen in Hessen klingeln. Warum? Welche Kommunen kassieren am meisten?

Die Gewerbesteuer zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. (Symbolbild) Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa
Die Gewerbesteuer zählt zu den wichtigsten Einnahmequellen der Kommunen. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Trotz der Konjunkturschwäche sind in Hessen die Einnahmen mit der Gewerbesteuer auf einen neuen Höchststand gestiegen. 2025 erzielten die Kommunen damit rund 7,8 Milliarden Euro - 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Zum Anstieg trug demnach vor allem Hessens größte Stadt Frankfurt bei. 

Die Struktur der hessischen Wirtschaft gilt insgesamt als vorteilhaft bei kommunalen Gewerbesteuereinnahmen. (Symbolbild) Foto: Daniel Reinhardt/dpa
Die Struktur der hessischen Wirtschaft gilt insgesamt als vorteilhaft bei kommunalen Gewerbesteuereinnahmen. (Symbolbild)

Mit Blick auf die generelle Abhängigkeit der Gewerbesteuer von der Konjunktur hieß es angesichts des landesweiten Rekordergebnisses: «Ein möglicher Grund dafür ist die Struktur der hessischen Wirtschaft und ihr starker Fokus auf Finanz- und Versicherungsdienstleistungen.» Bei einzelnen Städten und Gemeinden könne es zudem Einmaleffekte bei «besonders aufkommensstarken Unternehmen» geben. 

Hessens größte Stadt kassiert am meisten Gewerbesteuer

Insgesamt konnten sich 2025 laut den Statistikern 55,3 Prozent der Kommunen im Land über mehr Gewerbesteuer als im Vorjahr freuen. Die hessenweit höchsten derartigen Steuereinnahmen kassierten 2025 die Finanzmetropole Frankfurt (rund 3,2 Milliarden Euro), die Landeshauptstadt Wiesbaden (508,3 Millionen Euro) und Eschborn bei Frankfurt (266,9 Millionen Euro).

