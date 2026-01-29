Hessens Kommunen knacken Rekord bei Gewerbesteuer

Wiesbaden (dpa/lhe) - Trotz der Konjunkturschwäche sind in Hessen die Einnahmen mit der Gewerbesteuer auf einen neuen Höchststand gestiegen. 2025 erzielten die Kommunen damit rund 7,8 Milliarden Euro - 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Zum Anstieg trug demnach vor allem Hessens größte Stadt Frankfurt bei.

Foto: Daniel Reinhardt/dpa Die Struktur der hessischen Wirtschaft gilt insgesamt als vorteilhaft bei kommunalen Gewerbesteuereinnahmen. (Symbolbild)

Mit Blick auf die generelle Abhängigkeit der Gewerbesteuer von der Konjunktur hieß es angesichts des landesweiten Rekordergebnisses: «Ein möglicher Grund dafür ist die Struktur der hessischen Wirtschaft und ihr starker Fokus auf Finanz- und Versicherungsdienstleistungen.» Bei einzelnen Städten und Gemeinden könne es zudem Einmaleffekte bei «besonders aufkommensstarken Unternehmen» geben.

Hessens größte Stadt kassiert am meisten Gewerbesteuer