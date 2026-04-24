Hessens Polizei rüstet sich gegen digitale Verbrechenswelle
Cybercrime, Massenkriminalität, neue Taktiken: Hessens Polizei reagiert auf eine veränderte Kriminalitätslage. Dafür stellt sie sich strategisch neu auf.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die hessische Polizei reagiert auf eine veränderte Kriminalitätslage mit einer strategischen Neuausrichtung. Innenminister Roman Poseck (CDU) stellt gemeinsam mit Landespolizeipräsident Felix Paschek und LKA-Präsident Daniel Muth am Freitag (11.30 Uhr) die Schwerpunkte dieser Initiative vor.
Hintergrund sind nach Angaben des Innenministeriums eine zunehmende Massenkriminalität sowie die fortschreitende Digitalisierung, die neue Strukturen und Arbeitsweisen erforderlich machten. Die Präsentation findet im Innovation Hub 110 statt. Die Einrichtung gehört organisatorisch zum Hessischen Polizeipräsidium für Technik und entwickelt anwenderorientierte IT-Lösungen für den Polizeialltag.