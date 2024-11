Hessens Finanzminister Lorz stellt Haushaltsentwurf 2025 vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) stellt am Dienstag in Wiesbaden den Entwurf der Landesregierung für den Haushalt 2025 vor. Der geplante Landesetat hat bereits vor seiner offiziellen Präsentation durch den Fachminister für Diskussionen gesorgt - vor allem, weil die Landesregierung einen Teil der geplanten Besoldungserhöhungen für seine Beamten aus Spargründen um mehrere Monate nach hinten verschieben will. Vertreter der Landtagsopposition hatten Schwarz-Rot vorgeworfen, von den Beamten ein «Sonderopfer» zu verlangen und Versprechen zu brechen. Innenminister Roman Poseck (CDU) hatte darauf verwiesen, dass das Land vor einer enorm schwierigen Haushaltslage stehe und drei Milliarden Euro einsparen müsse.