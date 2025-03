Finanzminister stellt Haushaltsabschluss 2024 vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Finanzminister Alexander Lorz (CDU) will am Freitag (10.00 Uhr) in Wiesbaden den vorläufigen Haushaltsabschluss für 2024 erläutern. Die Zahlen geben einen Überblick über die Einnahmen und Ausgaben des Landes im vergangenen Jahr. Im hessischen Landtag wird aktuell bereits der Haushalt 2025 diskutiert - der Etat für das laufende Jahr soll Ende März verabschiedet werden. Die Landesregierung plant Investitionen etwa in die Bildung und Innere Sicherheit.