Landtag verabschiedet Landeshaushalt 2025

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der hessische Landeshaushalt 2025 ist in trockenen Tüchern. Der Etat wurde im Landtag mit den Stimmen der schwarz-roten Regierungsfraktionen verabschiedet. Das übrige Haus stimmte dagegen. Um das Zahlenwerk in Krisenzeiten war lange gestritten worden. Die Opposition kritisierte unter anderem den Griff der Landesregierung in die Rücklagen. Zudem werde der Haushalt auf Kosten der Kommunen und der Landesbeamten konsolidiert, hieß es.