Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Haushaltsdebatte geht es am Mittwoch (9.00 Uhr) im hessischen Landtag in Wiesbaden um die Etats der verschiedenen Ministerien. Die zweite Lesung des Haushaltsentwurfs für 2025 hatte am Dienstag mit der Generaldebatte begonnen.