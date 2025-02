Sparpläne bei Beamtenbezügen werden Thema im Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die aus Spargründen verschobene Besoldungserhöhung bei den hessischen Landesbeamten wird am Donnerstag (11.40 Uhr) das Landtagsplenum in Wiesbaden beschäftigen. Über das geplante Gesetz soll in zweiter Lesung debattiert werden. Bei der Einbringung des Gesetzentwurfs in das Parlament im November 2024 hatte Innenminister Roman Poseck (CDU) um Verständnis für die «schwierige und schmerzvolle» Maßnahme geworben. Die Opposition sprach dagegen von einem «Sonderopfer».