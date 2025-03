Landtag will Landeshaushalt 2025 verabschieden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Um das Zahlenwerk in Krisenzeiten wurde lange gestritten - nun soll der hessische Landeshaushalt 2025 im Landtag verabschiedet werden. Bei der dritten Lesung des entsprechenden Gesetzentwurfs am Mittwoch (11.15 Uhr) in Wiesbaden wird die Opposition vermutlich ihre Kritik an den Finanzplänen der Landesregierung erneuern. Sie wirft Schwarz-Rot unter anderem vor, statt bei sich selbst bei den Kommunen und bei den Landesbeamten zu kürzen.