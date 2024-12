Hessens Parlament debattiert über Sparhaushalt 2025

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessen muss den Gürtel enger schnallen - der Landtag berät den Entwurf für den Sparhaushalt 2025. In der Plenarsitzung an diesem Dienstag (14.00 Uhr) in Wiesbaden steht die erste Lesung des Zahlenwerks auf der Tagesordnung. Finanzminister Alexander Lorz (CDU) will die Finanzplanung erläutern. Verabschiedet werden soll der Haushalt voraussichtlich im März.