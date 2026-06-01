Hessens Städte beklagen hohe Kosten der Wegwerfmentalität

Gießen/Marburg/Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Grillen, Feiern, Pause im Park - im Frühling und Sommer verbringen die Menschen mehr Zeit draußen, das sorgt auch aktuell für viel achtlos weggeworfenen Müll in Hessens Städten. Als Hauptgründe für dieses sogenannte «Littering» sehen sie einen allgemein sorgloseren Umgang mit Müll und Bequemlichkeit.

«Das Verhalten und damit die Verantwortung gegenüber Umwelt und Natur hat sich in den vergangenen Jahren deutlich zum Negativen verändert», erklärt etwa die Stadt Gießen auf Anfrage. «Selbst wenn der Abfalleimer nur drei Meter entfernt steht, wird der Abfall einfach liegen gelassen, oder der Einweggrill nicht weggeräumt.» Hinzu kommt, dass die Stadtreinigung und Abfallentsorgung in der mittelhessischen Stadt unterbesetzt sind - derzeit laufen Stellenausschreibungen.

«Littering» kostet Städte und Allgemeinheit viel Geld

Für die Städte und auch ihre Einwohnerinnen und Einwohner ist das Problem der illegalen Müllentsorgung mit hohen Folgekosten verbunden. Um etwa Zigarettenkippen oder Kaugummis zu beseitigen, seien aufwendige Reinigungsarbeiten und auch der Einsatz von Spezialmaschinen notwendig, wie etwa die Stadt Hanau in ihrem Flyer zur Kampagne «JuchHU sauber» erklärte.

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