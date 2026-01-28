Verfassungsgericht

Hessens Wahlrecht vor Gericht – Urteil fällt am Mittwoch

Im Streit um das neue Auszählverfahren bei den Kommunalwahlen im März verkündet Hessens höchstes Gericht eine Entscheidung. Diese hat Folgen für mehr als 400 Kommunen.

Die elf Richter des hessischen Staatsgerichtshofs haben sich mit dem Streit um das Wahlrecht im Land befasst. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Die elf Richter des hessischen Staatsgerichtshofs haben sich mit dem Streit um das Wahlrecht im Land befasst. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Mit Spannung erwartet Hessen eineinhalb Monate vor den Kommunalwahlen ein Urteil seines höchstens Gerichts zu der Frage, ob das zuletzt geänderte Wahlrecht verfassungsgemäß ist. Geklagt hat die FDP-Opposition im Landtag. Sie sieht kleinere Parteien und Gruppierungen im Nachteil. Hintergrund ist die neuartige Berechnung der Sitzverteilung. Hessens Staatsgerichtshof verkündet sein Urteil an diesem Mittwoch (11.00 Uhr) in Wiesbaden (P. St. 3013).

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die schwarz-rote Landesregierung will mit ihrer Wahlrechtsreform die Sitzverteilung der kommunalen Parlamente neuartig berechnen lassen. So möchte sie nach eigenen Angaben einer wachsenden Zersplitterung vorbeugen und Ein-Personen-Fraktionen verhindern. Laut Experten werden größere Parteien damit etwas begünstigt.

Keine Auszählmethode ist perfekt

Es geht um das neue Auszählverfahren bei den Kommunalwahlen am 15. März für die Vertretungen in 21 Kreistagen sowie 421 Städten und Gemeinden im Land. Laut der FDP hätten CDU und SPD bei den früheren Kommunalwahlen 2021 in Hessen 94 beziehungsweise 68 mehr Mandate bekommen, wäre damals schon das neue Berechnungsverfahren angewandt worden. 

In der mündlichen Verhandlung des Staatsgerichtshofs im Dezember 2025 mit zwei Mathematikprofessoren als Sachverständigen wurde deutlich, dass sich bei allen Auszählungsverfahren bei der Umrechnung von Stimmen auf Mandate Bruchteilergebnisse ergeben. Daher kann zwangsläufig keine Methode perfekt sein.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gericht verhandelt neuartiges Auszählen bei Kommunalwahlen
Verfassungsgericht

Gericht verhandelt neuartiges Auszählen bei Kommunalwahlen

Verfassungsrichter befragen Mathematikprofessoren: Mit dem Streit um das neue Auszählverfahren bei der Kommunalwahl im März befasst sich Hessens höchstes Gericht. Worum geht es konkret?

17.12.2025

Mehrere Neuerungen bei hessischen Kommunalwahlen im März
Verfassungsgericht

Mehrere Neuerungen bei hessischen Kommunalwahlen im März

Wohnungslose dürfen erstmals wählen, Privatadressen von Kandidaten werden nicht mehr angegeben: Was sich bei Hessens Kommunalwahlen im Frühling ändert.

17.12.2025

Neuartiges Auszählen bei Kommunalwahlen landet vor Gericht
Verfassungsgericht

Neuartiges Auszählen bei Kommunalwahlen landet vor Gericht

Bald können Hessinnen und Hessen wieder ihre kommunalen Parlamente bestimmen. Die Sitzverteilung will Schwarz-Rot jedoch anders berechnen lassen. Damit befasst sich Hessens höchstes Gericht. Warum?

17.12.2025

Streit um neuartiges Auszählen bei Kommunalwahl vor Gericht
Verfassungsgericht

Streit um neuartiges Auszählen bei Kommunalwahl vor Gericht

Vertreter von 16 Gruppierungen sitzen im Frankfurter Stadtparlament. Gut für die Demokratie - oder zu viel Vielfalt? Die Kommunalwahlen nahen - doch das neue Auszählverfahren ist vor Gericht gelandet.

14.12.2025

FDP klagt gegen neues Auszählverfahren bei Kommunalwahlen
Wahlen

FDP klagt gegen neues Auszählverfahren bei Kommunalwahlen

Bei Hessens Kommunalwahlen 2026 gilt ein neues Verfahren zur Sitzverteilung. Die FDP befürchtet eine «Verzerrung des Wählerwillens» und zieht vor das höchste Gericht des Landes. Was steckt dahinter?

15.07.2025