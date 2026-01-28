Staatsgerichtshof kippt Kommunalwahl-Reform
Hessens Landesregierung wollte mit einer Wahlrechtsreform die Sitzverteilung der kommunalen Parlamente anders berechnen lassen. Nun kippt der Staatsgerichtshof die Regelung als verfassungswidrig.
Wiesbaden (dpa/lhe) - Im juristischen Streit um das neue Auszählverfahren bei den hessischen Kommunalwahlen hat die Landesregierung vor dem Staatsgerichtshof eine Niederlage erlitten. Das höchste hessische Gericht kippte die Kommunalwahlreform von Schwarz-Rot. Der Grundsatz der «Gleichheit der Wahl» sei verletzt. Die Richter gaben der Klage der FDP-Opposition im Landtag recht, die kleinere Parteien und Gruppierungen im Nachteil sah.
Die schwarz-rote Landesregierung wollte mit ihrer Wahlrechtsreform die Sitzverteilung der kommunalen Parlamente neuartig berechnen lassen. So möchte sie nach eigenen Angaben einer wachsenden Zersplitterung vorbeugen und Ein-Personen-Fraktionen verhindern. Laut Experten werden größere Parteien damit etwas begünstigt.