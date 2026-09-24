Wirtschaftliche Entwicklung

Hessens Wirtschaft wächst kräftig - Plus von 1,8 Prozent

Hessen verzeichnet das höchste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer. Besonders die Dienstleistungsbranche treibt das Plus an.

Hessens Wirtschaft ist kräftiger gewachsen als die gesamtdeutsche Wirtschaft. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Hessens Wirtschaft ist kräftiger gewachsen als die gesamtdeutsche Wirtschaft. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa) - Hessen hat im ersten Halbjahr von allen Bundesländern das kräftigste Wirtschaftswachstum verzeichnet. Das Bruttoinlandsprodukt, also die Summe aller in Hessen produzierten Waren und Dienstleistungen, legte preisbereinigt um 1,8 Prozent im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum zu. Das teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden auf Grundlage vorläufiger Berechnungen des Arbeitskreises «Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder» mit. Hessen liege damit um 0,9 Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt und habe den höchsten Gesamtwert im Vergleich der Bundesländer.

Das Bruttoinlandsprodukt gilt als wichtigster Indikator für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und Entwicklung einer Volkswirtschaft. Für den Zuwachs in Hessen sorgten nach Angaben der Statistiker vor allem Unternehmen der Dienstleistungsbranche, die an der hessischen Wirtschaftsleistung einen hohen Anteil haben.

Preisbereinigt bedeutet, dass der Einfluss der Preisentwicklung (Inflation) herausgerechnet wurde. Ohne diese Bereinigung lag das Wirtschaftswachstum in Hessen in den ersten sechs Monaten des Jahres bei 5,0 Prozent (bundesweit: 3,7 Prozent).

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