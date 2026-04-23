Landesfest

Hessentag in Idstein 2027 wieder im Juni

Idstein richtet 2027 erneut den Hessentag aus – 25 Jahre nach der Premiere. Das Fest findet wieder im Sommer statt.

2025 gab es den Hessentag in Bad Vilbel. (Archivbild) Foto: Jörg Halisch/dpa
2025 gab es den Hessentag in Bad Vilbel. (Archivbild)

Idstein (dpa/lhe) - Der Hessentag in Idstein findet im kommenden Jahr vom 11. bis zum 20. Juni statt. «Wir freuen uns, dass der Hessentag auch im kommenden Jahr wieder im Juni stattfinden wird. Für die Besucherinnen und Besucher werden es besondere Sommertage und Sommerabende werden», sagte Staatskanzleichef Benedikt Kuhn laut Mitteilung der Staatskanzlei. Vorgeschlagen hatte den Termin demnach die Stadt. 

Idstein wird 2027 das Landesfest zum zweiten Mal austragen – und zwar genau 25 Jahre nach der Premiere 2002. Als Fachwerkstadt im Herzen des Taunus mit bester Verkehrsanbindung verbinde Idstein historisches Flair mit modernem Lebensgefühl – mitten im Rhein-Main-Gebiet, hatte Kuhn zu einem früheren Zeitpunkt gesagt.

Im vergangenen Jahr machte der Hessentag in Bad Vilbel Station. Er gilt als Deutschlands größtes und ältestes Landesfest. 2026 wird er vom 12. bis 21. Juni in Fulda gefeiert.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hessentag kommt 2027 nach Idstein
Landesfest

Hessentag kommt 2027 nach Idstein

Das Landesfest steigt nach einem Vierteljahrhundert mal wieder in der Stadt im Taunus. In diesem Jahr wird aber erst noch in Osthessen gefeiert.

11.03.2026

Hessentag bringt Bad Vilbel Millionenüberschuss
Landesfest

Hessentag bringt Bad Vilbel Millionenüberschuss

Die Stadt Bad Vilbel zieht positive Bilanz: Der Hessentag endet mit einem Überschuss von 7,75 Millionen Euro – trotz gestiegener Kosten für Sicherheit und Infrastruktur.

17.12.2025

Ministerpräsident Rhein eröffnet Hessentag in Bad Vilbel
Feste

Ministerpräsident Rhein eröffnet Hessentag in Bad Vilbel

Bühne frei für den Hessentag - für zehn Tage wird Bad Vilbel zur Gastgeberstadt des diesjährigen Landesfestes. Auf die Besucher wartet ein vielfältiges Programm.

13.06.2025

Bad Vilbel lockt zum Hessentag mit über 1.600 Events
Landesfest

Bad Vilbel lockt zum Hessentag mit über 1.600 Events

Noch 43 Mal schlafen - Bad Vilbels Bürgermeister Wysocki zählt schon die Tage bis zum Hessentag im Juni. Er rechnet mit deutlich mehr Besuchern, als im vorigen Jahr nach Fritzlar kamen.

30.04.2025

Bad Vilbel stellt Programm für Hessentag vor
Landesfest

Bad Vilbel stellt Programm für Hessentag vor

Der Endspurt läuft - im Juni wird die Stadt Bad Vilbel Gastgeberin des diesjährigen Hessentages. Bürgermeister Wysocki und Staatskanzleichef Kuhn geben einen Ausblick auf das Landesfest.

30.04.2025