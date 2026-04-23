Hessentag in Idstein 2027 wieder im Juni
Idstein richtet 2027 erneut den Hessentag aus – 25 Jahre nach der Premiere. Das Fest findet wieder im Sommer statt.
Idstein (dpa/lhe) - Der Hessentag in Idstein findet im kommenden Jahr vom 11. bis zum 20. Juni statt. «Wir freuen uns, dass der Hessentag auch im kommenden Jahr wieder im Juni stattfinden wird. Für die Besucherinnen und Besucher werden es besondere Sommertage und Sommerabende werden», sagte Staatskanzleichef Benedikt Kuhn laut Mitteilung der Staatskanzlei. Vorgeschlagen hatte den Termin demnach die Stadt.
Idstein wird 2027 das Landesfest zum zweiten Mal austragen – und zwar genau 25 Jahre nach der Premiere 2002. Als Fachwerkstadt im Herzen des Taunus mit bester Verkehrsanbindung verbinde Idstein historisches Flair mit modernem Lebensgefühl – mitten im Rhein-Main-Gebiet, hatte Kuhn zu einem früheren Zeitpunkt gesagt.
Im vergangenen Jahr machte der Hessentag in Bad Vilbel Station. Er gilt als Deutschlands größtes und ältestes Landesfest. 2026 wird er vom 12. bis 21. Juni in Fulda gefeiert.