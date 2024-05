Hessentagspaar wirbt im Landtag für Landesfest

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das Hessentagspaar Franziska und Kevin Wathling aus Fritzlar hat im Landtag in Wiesbaden für den Besuch des großen Landesfestes geworben. Gekleidet war das verheiratete Paar am Dienstag in eine traditionelle Tracht. Begleitet wurden die beiden vom Bürgermeister der Stadt, Hartmut Spogat.