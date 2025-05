Hessentagspaar wirbt in Märchenoutfit für Landesfest

Wiesbaden (dpa/lhe) - Das diesjährige Hessentagspaar Matthias Kallmeyer und Ena Kaufmann hat im Landtag in Wiesbaden für den Besuch des großen Landesfestes geworben. Statt der üblichen Tracht entschieden sich die beiden für ein märchenhaftes Outfit. Hintergrund ist, dass es in ihrem Herkunftsort Bad Vilbel, in dem der Hessentag dieses Jahr ausgetragen wird, keine traditionelle Tracht gibt.