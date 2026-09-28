Nahverkehr

Hessische Landesbahn will wachsen

Mehr Busse, mehr Bahnen: die HLB expandiert. Neu ist eine eigene Werkstatt in Mittelhessen.

Die Hessische Landesbahn will expandieren. (Archivbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Die Hessische Landesbahn will expandieren. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Hessische Landesbahn GmbH (HLB) will weiter wachsen. Man wolle die Unternehmensgruppe breiter aufstellen, berichtete die Geschäftsführung in Frankfurt - mit wachsenden Verkehrsleistungen, eigener Instandhaltung und neuen Geschäftsfeldern. 

In Butzbach (Wetteraukreis) wurde im Sommer eine rund 140 Millionen Euro teure eigene Werkstattanlage in Betrieb genommen. Im regionalen Busverkehr hat die HLB mehrere Verkehrsnetze hinzugewonnen, ab dem Winter etwa in Baunatal, im östlichen Main-Taunus-Kreis und in Oberursel. 

Rund 49 Millionen Euro investiert die HLB in neue Busse. Dabei soll auch die Elektromobilität ausgebaut werden. Im Taunus fahren den Angaben zufolge inzwischen 23 Busse elektrisch. Auch auf der Schiene will die HLB weiter wachsen. Dafür habe man sich auf Ausschreibungen beworben, unter anderem für das Frankfurter Gallus-Viertel. 

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Die HLB ist eine hundertprozentige Tochter des Landes Hessen und beschäftigt derzeit gemeinsam mit ihren Tochter- und Beteiligungsunternehmen rund 2.350 Mitarbeitende.

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