Hessische Städte hoffen auf viele Ausflügler am Freitag

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Shopping statt Feiertag: Hessische Städte hoffen auch am diesjährigen 1. November auf einige Besucher und Kauflustige aus benachbarten Bundesländern. Da Allerheiligen (1.11.) in Hessen kein Feiertag ist, in den benachbarten Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen aber schon, verspricht sich gerade der Einzelhandel erhöhte Umsätze. «Dabei profitieren insbesondere die Ortschaften Nahe der Grenzen, die verstärkt Besucherinnen und Besucher anziehen», hieß es vom Handelsverband Hessen.