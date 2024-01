Region

Einzelhandel in Viernheim und Ludwigshafen: Vorfreude auf Dreikönigstag

Am 6. Januar ist Feiertag in Baden-Württemberg - aber nicht in Hessen und Rheinland-Pfalz. Das Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum rechnet mit bis zu 60.000 Kunden. Dort öffnet bald eine L'Osteria-Filiale.