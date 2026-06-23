Anhaltende Hitze

Hessische Wasserversorger melden stabile Versorgung

Der Wasserverbrauch in den Kommunen Hessens schießt bei andauernden Temperaturen von über 30 Grad in die Höhe. Wie steht es um die Versorgung mit Trinkwasser?

Eine Wasserknappheit ist nach Angaben der hessischen Versorger derzeit nicht zu befürchten. (Symbolfoto) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Eine Wasserknappheit ist nach Angaben der hessischen Versorger derzeit nicht zu befürchten. (Symbolfoto)

Frankfurt am Main/Gießen/Fulda/Groß-Gerau (dpa/lhe) - Trotz der andauernden Hitzeperiode in Hessen ist nach offiziellen Angaben die Trinkwasserversorgung derzeit gesichert. Das berichteten mehrere hessische Wasserversorger auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Unternehmen beobachten übereinstimmend aufgrund der hohen Temperaturen einen deutlich erhöhten Wasserverbrauch.

Die Mainova AG, nach eigenen Angaben zuständig für mehr als 750.000 Einwohner in Frankfurt am Main und der Rhein-Main-Region, meldet für die Stadt Frankfurt eine stabile Versorgungslage. Grundsätzlich sei die Trinkwasserversorgung dort auch in heißen und trockenen Zeiten gesichert, teilte ein Sprecher des Unternehmens in Frankfurt mit. «Es gab bisher keine Situation, in der zu wenig Wasser vorhanden war.» 

«Rekordmengen an Trinkwasser» verbraucht

Thomas Brunner, Geschäftsführer des Zweckverbands Mittelhessische Wasserwerke in Gießen, verweist auf den Puffer der Nachtstunden, der die Situation derzeit stabil halte. Wenn in der Nacht deutlich weniger Trinkwasser verbraucht wird, lassen sich laut Brunner so die Wasserspeicher wieder ausgleichen. Der Verbrauch tagsüber soll bei den anhaltenden Temperaturen ab 30 Grad «auf einem sehr hohen Niveau» bleiben. Das Unternehmen versorgt den Angaben zufolge 158 Stadt- und Ortsteile in Mittelhessen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Seit Beginn der heißen Witterungsphase Ende vergangener Woche liefere man «Rekordmengen an Trinkwasser an Haushalte und Unternehmen», so ein Sprecher der RhönEnergie im osthessischen Fulda. 88.000 Menschen würden in der Region Fulda durch die Unternehmensgruppe mit Wasser versorgt. Bereits heute werden demnach Maßnahmen ergriffen, um unnötige Verbräuche zu reduzieren. Man rate beispielsweise davon ab, den Rasen zu sprengen oder private Pools zu nutzen. 

Grundwasserstände dank Niederschlägen im Winter stabil

Als grundsätzlich gut aufgestellt sieht sich auch Hessenwasser. Dem Unternehmen aus Groß-Gerau zufolge wird durch sie für rund 2,4 Millionen Menschen im Rhein-Main-Gebiet das Trinkwasser bereitgestellt. «Die Niederschläge aus dem Winterhalbjahr haben dazu beigetragen, die Grundwasserstände zu stabilisieren.» Der Trinkwasserbedarf sei zwar mit einem bisherigen Spitzenwert von 396.000 Kubikmetern Wasser erhöht, aber der bisherige Spitzenwert aus dem Jahr 2019 mit 426.312 Kubikmetern bislang nicht erreicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hitze: Kommunale Versorger rechnen mit mehr Wasserengpässen
Umfrage

Hitze: Kommunale Versorger rechnen mit mehr Wasserengpässen

Wegen starker Hitze und Trockenheit steht auch die Wasserversorgung hierzulande immer mehr unter Druck: Mehr als 120 Wasserversorger erwarten laut einer Umfrage eine Zunahme von Engpässen.

16.08.2025

Trinkwasser in Gefahr? Was Trockenheit für Verbraucher heißt
Wasser

Trinkwasser in Gefahr? Was Trockenheit für Verbraucher heißt

Niedrige Wasserstände, Entnahmeverbote und Bußgelder: Warum auch das Grundwasser in Baden-Württemberg zur Sorge wird – und das Land jetzt einen Masterplan für die Trinkwasserversorgung erstellt.

02.07.2025

Der große Durst des Rhein-Main-Gebiets
Infrastruktur

Der große Durst des Rhein-Main-Gebiets

Neue Leitungen sollen die Trinkwasserversorgung für den Ballungsraum sichern. Die Dimensionen des Projekts sind gigantisch.

08.05.2025

Neue Trinkwasserleitungen für das Rhein-Main-Gebiet
Infrastruktur

Neue Trinkwasserleitungen für das Rhein-Main-Gebiet

Der Durst des Rhein-Main-Gebiets ist groß. Mit großen Baumaßnahmen soll die Versorgung gesichert werden.

08.05.2025

Rhein-Main-Gebiet

Forschungsprojekt zur Trinkwasserversorgung

21.03.2023