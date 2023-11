Hessischer Sommer war überdurchschnittlich warm und nass

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Sommer in Hessen war insgesamt überdurchschnittlich warm und nass. Wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) zur Bilanz des hydrologischen Sommerhalbjahrs am Montag in Wiesbaden mitteilte, hat sich die Grundwassersituation hessenweit derzeit deutlich entspannt. Im Vergleich zum Vorjahr lagen die Grundwasserstände demnach im Oktober an knapp 80 Prozent der Messstellen auf einem höheren Niveau. Das sogenannte hydrologische Sommerhalbjahr dauert von Mai bis Oktober.