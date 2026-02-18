Hessischer Tourismus schwächelt 2025 etwas
Weniger Gäste, weniger Übernachtungen: Die Hotels und Gaststätten erleben einen kleinen Dämpfer. Aus welchen Ländern reisen die meisten ausländischen Gäste an?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Tourismus ist 2025 leicht rückläufig gewesen. Die Hotels, Gaststätten, Pensionen und weitere Beherbergungsbetriebe meldeten 15,5 Millionen Gäste und damit 0,3 Prozent weniger als 2024, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte.
Die Zahl der Übernachtungen sank 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent auf 34,3 Millionen. Die durchschnittliche Bettenauslastung der Betriebe verringerte sich von 37,9 Prozent im Jahr 2024 auf 37,7 Prozent 2025. Dabei blieben die Gäste in beiden Jahren jeweils durchschnittlich 2,2 Tage in ihrer Unterkunft.
Etwa jeder Fünfte von ihnen reiste aus dem Ausland an. Die meisten Gäste kamen laut den Statistikern 2025 aus den USA (500.000), den Niederlanden (300.000) und dem Vereinigten Königreich (200.000).
Im Januar 2026 stieg allerdings die Zahl der Gäste und Übernachtungen in Hessen im Vergleich zum Vorjahresmonat auf Basis vorläufiger Zahlen wieder etwas. Bei Reisenden ergab sich demnach ein Plus von 5,1 Prozent auf 1,0 Millionen Gäste und bei Übernachtungen ein Zuwachs um 7,7 Prozent auf 2,3 Millionen.